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احترس.. الكاميرات تراقب محيط تحويلات طريق السويس الصحراوى

السبت، 09 فبراير 2019 08:00 ص
احترس.. الكاميرات تراقب محيط تحويلات طريق السويس الصحراوى كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تراقب اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة عصام شادى مدير المرور، بواسطة الكاميرات، محيط تحويلات مرورية بسبب أعمال تطوير فى منطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة - السويس الصحراوى منعا للزحام فى المسافة من بعد الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة، عن طريق استخدام معدات، ولصيانة السطح الخرسانى للطريق وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة السيارات بمحيط الأعمال.

 

ونسقت إدارة المرور مع هيئة الطرق والكبارى، لتطوير وتنفيذ قطاع تجريبى لصيانة السطح الخرسانى لطريق السويس، مما يستلزم غلق طريق الخدمة لمسافة كيلومترًا مع تحويل حركة السيارات من الخدمة إلى الطريق الرئيسى، ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الخدمة عقب تجاوز منطقة الأعمال، وتستمر الأعمال حتى الساعة 3 عصر اليوم السبت.


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