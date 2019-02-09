أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية بأن عددا من سكان محافظتي دير الزور والرقة قد تظاهروا اليوم السبت تنديدا بالتواجد الأمريكي في مناطقهم، داعيين الجيش السوري إلى الدخول للمنطقة، وإزالة الحواجز التي نصبتها وحدات حماية الشعب الكردية (قسد).
وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ"العدوان الأمريكي الفرنسي التركي، على الأراضي السورية،" مطالبين بدخول الجيش إلى المدينة، داعيين الحكومة السورية إلى إصلاح الجسور التي دمرها الجيش الأمريكي، وإزالة المعابر التي أقامها الأكراد في مناطقهم.
وقام المحتجون، خلال التظاهرات، بحرق العلم الأمريكي، كما هتفوا بشعارات تحيي الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد.
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