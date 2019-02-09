وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ"العدوان الأمريكي الفرنسي التركي، على الأراضي السورية،" مطالبين بدخول الجيش إلى المدينة، داعيين الحكومة السورية إلى إصلاح الجسور التي دمرها الجيش الأمريكي، وإزالة المعابر التي أقامها الأكراد في مناطقهم.

وقام المحتجون، خلال التظاهرات، بحرق العلم الأمريكي، كما هتفوا بشعارات تحيي الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد.