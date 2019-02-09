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السبت، 09 فبراير 2019 08:37 م
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إيرادات الجزائرمن الطاقة ترتفع 15% فى 2018 والعجز التجارى يتقلص

السبت، 09 فبراير 2019 07:26 م
إيرادات الجزائرمن الطاقة ترتفع 15% فى 2018 والعجز التجارى يتقلص صادرات - صورة ارشيفية
رويترز
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 قالت الحكومة الجزائرية اليوم السبت، إن إيرادات البلاد من قطاع الطاقة ارتفعت 15.27 بالمئة فى 2018 مقارنة مع العام السابق بفضل ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.

 

ووفقا لبيانات جمارك فإن زيادة الإيرادات أسهمت فى تقليص العجز التجارى فى البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 53.73 بالمئة إلى 5.03 مليار دولار فى عام 2018.

 

وأظهرت البيانات أن صادرات الجزائر من النفط والغاز، التى تشكل 93.13 بالمئة من إجمالى المبيعات فى الخارج، بلغت 38.34 مليار دولار، ارتفاعا من 33.26 مليار فى 2017.

 

وأشارت بيانات الجمارك إلى أن إجمالى قيمة الصادرات بلغ 41.17 مليار دولار، مقارنة مع 35.19 مليار فى 2017. وارتفعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 46.20 مليار دولار فى 2018.

 

وفشلت الجزائر فى خفض الإنفاق على الواردات على الرغم من القيود المفروضة على استيراد بعض السلع، بما فى ذلك السلع الغذائية.

 


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