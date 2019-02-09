إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بوادى النطرون

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقه بأنحاء الجسم فى حادث تصادم بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعتين من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ من مركز وادى النطرون باصطدام سيارة نقل بإحدى الأشجار بطريق قرية الإمام مالك الفرعى .

وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.