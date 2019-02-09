إصابة 2 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

أصيب مواطنين، فى مشاجرة بين عائلتى "النوهية" و"زعزوع" بقرية دفنو، بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، إثر خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستحدم، وتبادلوا الاتهامات.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وإصابة عدد من المواطنين بقرية دفنو.

وإنتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وسيطرت على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين أن الطرف الأول يضم كلا من "ربيع.ر.ف" (47 سنة-فلاح)، وضبط بحوزته فرد رصاص، و"أشرف.ح.م" (48 سنة-فلاح)، و"حامد.ح.ح" (30 سنة-فلاح)، من عائلة (النوهية) "طرف أول"، وكلا من "فتحي.ر.أ" (32 سنة-فلاح)، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر، و"عبدالحميد.ز.ج" (42 سنة - فلاح)، مصاب بكدمة بالرأس، و"جمال.ج.ع" (23سنة-عامل)، وجميعهم يقيمون بنفس القرية لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة، وتم ضبط الطرفين والسلاح المستخدم وبمواجهتهم، تبادلوا الاتهامات.

وتم نقل المصاب الأول من الطرف الثاني، لمستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.