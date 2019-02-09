إصابة 16 شخص في حادث تصادم جنوب بورسعيد

أصيب 16 شخص، مساء الجمعة، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق مفارق بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.

اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أخطارًا من نائبة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، أسفر عن إصابة 16 شخص بينهم رضيع و3 أطفال، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام، وتم فحص جميع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن جميع المصابين بحالة جيدة، والتشخيص الطبى المبدئى للمصابين بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم وبعض الكسور البسيطة بالزراع.

والمصابون هم 4 من محافظة الدقهلية وهم السيد محمد محمد إبراهيم 35 عامًا، والسيد رزق السيد 20 عامًا، وياسر عبده الزغبي 40 عامًا، والسعيد محمد المرسي 27 عامًا، و12 شخص من بورسعيد وهم محمد مرسي سليمان 32 عامًا بورسعيد، ومحمد علي اسماعيل 30 عامًا، ونورهان محمد علي 19 عامًا ، ومحمد عبده الداودي 38 عامًا، وزينب حمدي مسعد 36 عامًا، وباسم محمد محيي 20 عامًا، ومحمد يحيي السيد 54 عامًا، ونسرين حمدي مسعد 31 عامًا، ومسعد محمد حامد 5 شهور، وإسراء محمد حامد 9 سنوات، وهاجر محمد حامد 5 سنوات، وجني محمد حامد 11 سنة.