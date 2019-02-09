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إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

السبت، 09 فبراير 2019 09:02 م
إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد انقلاب سيارة-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصيب 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة بالقرب من نقطة الكيلو 70.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مكيروباص على طريق الفرافرة أبو هريرة، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد على السيد ١٧ سنة كسر مفتوح متهتك طوله 15 سم بالساعد الأيسر، وتم تحويله لمستشفى الداخله لاستكمال باقى العلاج، ومحمد على السيد ١٩ سنة كدمات متفرقة بالوجه، وعلى السيد على 50 سنة كدمات متفرقة  بالجسم ومحمد محمود عوض الله 19 سنة كدمة بالكتف الأيسر، وعمر أحمد السيد كدمات بالصدر والظهر ومحمود محمد عسران 13 سنة كدمة بالجانب الأيسر، ووليد عبدالرزاق محمد 16 سنة كدمة بالذراع الأيسر، وعبد الله عبد المجيد على 19 سنة ارتجاج بالمخ وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه بقسم الرجال، ونعيمة المتولى بشير 50 سنة كدمة بالكوع الأيسر، وعماد أحمد السيد 16 سنة كسر بالساق اليسرى، وحسام منتصر سيد عمره عام واحد كدمة بالكوع الأيسر، وعلى سليمان على 17 سنة كدمة بالكتف الأيسر، وإسلام شلبى عبدالعال 19 سنة كدمة بالظهر والصدر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وإخطار الجهات الأمنية لمباشرة الحادث واستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.


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