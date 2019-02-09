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إحلال وتطوير شبكات كهرباء الوادى الجديد بتكلفة 125 مليون جنيه

السبت، 09 فبراير 2019 01:07 م
إحلال وتطوير شبكات كهرباء الوادى الجديد بتكلفة 125 مليون جنيه محول كهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل بقطاع الكهرباء بالوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ 28 مشروع لتحسين مستوى الخدمة فى مراكز المحافظة الخمسة بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه، تضمنت تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات جهد منخفض وتنففيذ مغذيات جديدة بالقرى والمدن وتركيب محولات متنوعة القدرات لتحسين مستوى الخدمة.

وقال رضوان فى بيان له إن القطاع أنهى هذه المشروعات خلال الفترة الحالية من اعتمادات الخطة الطموحة والاستثمارية وكذلك تركيب أعمدة نقل تيار كهربى ومحولات جديدة وإحلال محولات قديمة لرفع مستوى الخدمة ومواجهة زيادة الأحمال المتوقعة خلال أشهر الصيف القادمة.

 

 


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