إحباط هروب صاحب مصنع مطلوب لتنفيذ أحكام حسابات بنكية مزورة فى المنصورة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط محكوم عليه فى 11 حكم قضائى لمحاولته السفر خارج البلاد بموجب حساب بنكى مزور تقدم به لإحدى السفارات الأجنبية داخل البلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام " أشرف أ. ع، صاحب مصنع طوب, مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورةبمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه فى 11 قضية "سرقة تيار كهربائى، تبوير أرض زراعية، شيك، تشوين، غرامات "ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا.. بالتقدم لمسئولى إحدى السفارات الأجنبية داخل البلاد بكشف حساب بنكى "مزور" منسوب لأحد البنوك بمبلغ(1,743,523) مليون وسبعمائة ثلاثة وأربعون ألف خمسمائة ثلاثة وعشرون جنيهاً للحصول بموجبه على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة (جارى تحديده وضبطه) مقابل مبلغ مالى ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.