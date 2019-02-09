إحالة أوراق المتهم بقتل ربة منزل منيا القمح لسرقة "أنبوبة" من شقتها للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل ربة منزل بتهشيم رأسها لسرقة أسطوانة غاز من شقتها بقرية قطيفة العزيزية بمركز منيا القمح للمفتي وحددت المحكمة الأسبوع الأول من شهر مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحى ومحمد السيد مصطفى.

تعود أحداث القضية لسنة 2013، بتلقى المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع جنوب الشرقية، إخطارا من الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث منيا القمح، يفيد تلقيه بلاغاً من "محمد ع.ال.ش" 52 سنة، عامل نظافة بالقاهرة يفيد أثناء عودته لمنزله بقرية قطيفة العزيزية فوجئ بمقتل زوجته "سامية.ك.ع"، 49 سنة، حيث تم العثور عليها مصابة بجرح قطعى بالرأس وطعنة بالبطن وطعنة بالصدر وتوفت متأثرة بإصابتها، وتبين من التحقيقات الأولية عدم وجود آثار عنف بالنوافذ والأبواب، أو سرقة أى معلقات من المنزل، وتحرر المحضر رقم 7574 إدارى منيا القمح.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها المقدم محمود جمال وبأشرها الرائد محمد الحسينى ومعاونه النقيب أحمد بنديرى، أن وراء ارتكاب الواقعة "رامى.س.أ.ع"، 23 سنة، عاطل بهدف السرقة، وأثناء دخوله المنزل شعرت به المجنى عليها، أثناء محاولته سرقة أنبوبة البوتاجاز فقام بقتلها، ولاذ بالفرار دون سرقة أى من متعلقات المنزل، مما جعل البعض يظن أن القتل ليس بدافع السرقة، خاصة مع عدم بعثرة أى من غرف المنزل، وتمكن النقيب أحمد بنديرى من ضبط المتهم.

وبعرضه على نيابة منيا القمح اعترف المتهم أمام كريم محمد عبد الكريم وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، فأمرت النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى قررت إحالة أوراق قضيته لفضيلة المفتى، يذكر أن هذة تعد المرة الثانية التي تحيل فيها المحكمة أوراق المتهم للمفتي، حيث سبق وتم إحالة أوراقه في شهر فبراير لسنة 2017 وقام محامي المحكمة بتقديم نقض علي الحكم.