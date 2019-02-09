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أولياء أمور يتداولون صورة لإقرار استلام "تابلت" الصف الأول الثانوى

السبت، 09 فبراير 2019 04:58 م
أولياء أمور يتداولون صورة لإقرار استلام "تابلت" الصف الأول الثانوى طلاب الثانوي العام
كتب محمود طه حسين
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تداولت صفحات أولياء الأمور على الفيس بوك، صورة من إقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخاص باستلام طلاب الصف الأول الثانوى أجهزة الحاسب اللوحى" التابلت.

وتضمن الإقرار الذى تداولته صفحات أولياء الأمور، بيانات مهمة عن التابلت، أولها توقيع ولى الأمر الذى يوقع على التابلت، إضافة إلى المدرسة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية.

ويقر ولى الأمر بأن نجله تسلم التابلت، ويلتزم هو ونجله بالمحافظة عليه من العبث أو التلف، وفى حالة فقده يكون متلزما بسداد قيمته المالية 4500 جنيه، كما يلتزم بصيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجله قد تسبب فيها بمركز الصيانة المعتمد بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

 

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الإقرار المتداول

 

 

 

 


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