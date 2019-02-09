أمن القاهرة تضبط 2 مليون صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها فى باب الشعرية

كتب ـ إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة شارع بورسعيد، من ضبط "أحمد.م.ح" شريك بمخزن ألعاب نارية، وبحوزته صندوق كرتون بداخله 2000 قطعة ألعاب نارية "صاورخ" مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع.

وبمواجهته اعترف بحيازة الألعاب النارية المضيوطة بقصد الاتجار، وبإرشاده تم ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية داخل المخزن بلغت نحو (167صندوق كرتون بداخله 2 مليون قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مُختلفة الأشكال والأحجام)، وأضاف بأنه شريك بالمخزن مع "محمود.م.أ" 25 سنة، "جارى ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.