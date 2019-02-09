video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 فبراير 2019 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار السمك اليوم السبت 9-2-2019 بسوق العبور

السبت، 09 فبراير 2019 10:32 ص
أسعار السمك اليوم السبت 9-2-2019 بسوق العبور سمك _ أرشيفية
كتب – أمنية جلال
إضافة تعليق

استقرت أسعار السمك اليوم السبت 9-2-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 – 23.5 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

  

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 80 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 35-45 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك التعابين من 40 - 150 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 32 - 40 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر السبيط من 90 – 170 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 350 - 400 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 220 - 300 جنيها، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 32- 40 جنيها، والبربون 1 بلغ من 34 - 40 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 443 ألف طن سمك فاسد بثلاجة في بنها

ضبط 11طن و760كيلو سمك ماكريل منتهى الصلاحية داخل ثلاجة بزفتى

السمك

اسعار السمك

اخبار الاقتصاد

اسعار السمك اليوم

سوق العبور




لا تفوتك
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

التعليم: 130 ألف شخص تقدموا لوظائف مسابقة المعلمين المؤقتة حتى الآن

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

الأهلي يرد علي إدعاء عمل حكم مواجهة الحدود بأكاديمية النادي بـ3 أسانيد

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

حبس شيما الحاج و منى فاروق 4 أيام لاتهامهما فى واقعة الفيديو الإباحى

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة