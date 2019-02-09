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السبت، 09 فبراير 2019 12:58 م
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أسعار الذهب اليوم السبت 9-2-2019 فى سوق الصاغة

السبت، 09 فبراير 2019 11:40 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 9-2-2019 فى سوق الصاغة ذهب _ أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 9 فبراير 2019، استقرار ملحوظ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر 644 جنيها للجرام الواحد.
 
  
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 

عيار 18 : 552 جنيها

 

 عيار 21 : 644 جنيها

 

 عيار 24 : 736 جنيها

 

 الجنيه الذهب: 5152 جنيها

 

 الدولار : 1314 دولارات

 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة أسعار الذهب لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 

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