أسعار الخضار اليوم السبت 9-2-2019 بسوق العبور

كتب أمنية جلال

استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 9-2-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.25 – 6.4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 4 - 5 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 4.5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 1.50 – 3.50 جنيه، ووصل سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 6 - 9 جنيهات للكيلو، والفاصوليا ما بين 8 - 12 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 4 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 5 -7 جنيهات.