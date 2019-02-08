405.5 مليار دولار احتياطى النقد الأجنبى لكوريا الجنوبية فى يناير

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد في الشهر الماضي بسبب ضعف الدولار الأمريكي، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القيمة الإجمالية للحيازات الأجنبية بلغت 405.51 مليار دولار في نهاية يناير، بزيادة 1.82 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقاً لبيانات بنك كوريا المركزي.. وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تحطم فيه احتياطيات النقد الأجنبي الشهرية في البلاد الرقم القياسي السابق بعد شهر واحد في ديسمبر.



ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.



وقال البنك المركزي الكوري إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأمريكي زاد من قيمة العملات غير الدولار عندما تم تحويلها إلى الدولار .. وفي يناير، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.1% على أساس شهري مقابل عملات ستة اقتصاديات رئيسية.



وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل السندات الحكومية والديون المؤسسية، 380.25 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 650 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه.. وزادت الودائع بالعملة الأجنبية 1.17 مليار دولار في الشهر إلى 14.9 مليار دولار في الشهر الماضي.



وقال البنك المركزي إن احتياطي البلاد في صندوق النقد الدولي بلغ 2.18 مليار دولار في نهاية يناير، في حين بقيت موجودات سبائك الذهب دون تغيير عند 4.79 مليار دولار خلال نفس الفترة.



وفي نهاية ديسمبر، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثامنة في العالم من حيث كمية احتياطيات النقد الأجنبي. وتصدرت الصين القائمة، تلتها اليابان وسويسرا والمملكة العربية السعودية وروسيا ، وفقا لبنك كوريا المركزي.