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10 أشخاص عالقين إثر انهيار ثلجي في كشمير الهندية

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:00 م
10 أشخاص عالقين إثر انهيار ثلجي في كشمير الهندية جبل ثلجى فى كشمير
نيودلهي )أ ش أ(
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أعلنت الشرطة الهندية محاصرة نحو 10 أشخاص في الجزء التي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير جراء انهيار ثلجي في المنطقة.

 

وقالت الشرطة - وفقًا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إن فرق الإنقاذ تحاول الوصول لموقع انهيار ثلجي الذي تسبب في محاصرة 10 أشخاص في إقليم كشمير بعد يومين من تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة".

 

وأوضحت أنه وقع الانهيار في مرفق إطفاء في منطقة بانهال في منطقة كشمير. وكان ستة شرطيين، وسجينان وشخصان آخران لجأوا للمرفق هربًا من عاصفة قوية.

من جانبه ، قال مفتش الشرطة في كشمير سوايام براكاش باني "إنهم لم يتمكنوا من إنقاذ أي شخص حتى الآن بسب الطقس السيء والتراكم الكبير للثلوج".

ويأتي الانهيار الثلجي في بانهال بعد يومين من تساقط كثيف للثلوج أسفر عن قطع الكهرباء عن كثير من منازل المنطقة وعرقلة حركة المرور على بعض الطرق .. وألغيت أكثر من 50 رحلة جوية من وإلى سريناجار.

 


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كشمير

الهند

انهيار ثلجى

نيودلهى




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