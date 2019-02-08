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وزير النقل: طوارئ فى السكة الحديد والمترو استعدادًا للفصل الدراسى الثانى

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:19 ص
وزير النقل: طوارئ فى السكة الحديد والمترو استعدادًا للفصل الدراسى الثانى المترو - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تعليمات مشددة لقيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.
 
وأكد وزير النقل، رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة ، ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المترو، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة والتي يبلغ عدد رحلاتها ما يقرب  من 1500 رحلة يوميًا، ويبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الساعة 12.45 صباح اليوم التالي.
 
وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الركاب والعمل على سرعة حل المشاكل التي يمكن أن تواجههم، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقًا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول والصعود بما لا يتعارض مع نظام التشغيل. 
 
كما وجه عرفات بتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة الأعطال المفاجئة التي قد تؤثر على حركة القطارات وانتظام التقاطر، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين كافة محطات المترو واستمرار تلقى شكاوى واقتراحات الركاب على الخط الساخن 16048
 
كما شدد الدكتور هشام عرفات  على قيادات السكة الحديد بضرورة انتظام جداول التشغيل على جميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين خطوط ومحطات وقطارات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.وعدم خروج اي قطار من الورش الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كافة القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى  الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى إعلام الركاب عبر الاذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات مع استمرار تلقى شكاوى ومقترحات  الركاب على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية على الارقام التالية ( 147 ) ، (01220008807) ، (01220008806 ).
 

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