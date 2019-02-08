وزير الرى: لدينا إنذار مبكر وإدارة أزمات للسيول ومنشآت حماية

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى ، أن منشآت الحماية من أخطار السيول التى انشأتها الوزارة بمحافظات الجمهورية حققت نجاحا كبيرا على مستوى حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والأفراد والطرق والمنشآت الحيوية والاستراتيجية وتقليل المخاطر التى قد تنتج عن السيول، وكذلك على مستوى حصاد مياه السيول حيث تم تخزين مياه تقدر بنحو 1.5 مليون متر مكعب أمام سدود وبحيرات مدن جنوب سيناء بمنطقة خليج السويس ومنطقة رأس غارب بالبحر الاحمر .

وأضاف عبد العاطى، أن البلاد تعرضت خلال الاسبوع الماضى لعاصفة مطرية تحولت الى سيول ببعض المناطق بمدن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تصدت منشأت الحماية التى انشأتها الوزارة بأودية مدينة أبو زنيمة للمخاطر التى كادت أن تتعرض لها المنطقة السكنية بالمدينة والمنشآت الحيوية والاستراتيجية وخطوط الكهرباء ومياه الشرب وذلك من خلال عدد 4 سدود رئيسية وبحيرة صناعية (سد وادى الطيبة - سد أم شيبة - 2 سد وبحيرة صناعية بوادى دارات) والتى تقدر السعة التخزينية القصوى لها تقدر بنحو مليون متر مكعب فضلا عن المياه التى تغذى الخزان الجوفى.

كما قامت منشآت الحماية بنطاق مدينة أبو رديس المتمثلة فى 3 سدود بوادى الاخضر وسد وادى سيلاف وبحيرة وادى بعبع بحماية وتقليل المخاطر على طريق وادى فيران-سانت كاترين والمقدسات الدينية وحماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة وحماية التجمعات البدوية على محور فيران - كانرين بطول يناهز 90 كم فضلا عن تحقيق سعة تخزينية قصوى تقدر بنحو ٢ مليون متر مكعب بالاضافة الى تغذية الخزان الجوفى.

وفى ذات السياق وعلى مستوى أعمال الحماية لمدن محافظة البحر الاحمر وخاصة مدينة رأس غارب حيث قامت منشآت الحماية التى اقامتها الوزارة لحماية وسط وجنوب المدينة والمتمثلة فى حواجز توجيه وبحيرة صناعية بوادى الدرب والتى تبلغ سعتهاح التخزينية القصوى نحو 2مليون متر مكعب والتى حصدت مياه سيول تقدر بنحو 1200 ألف متر مكعب كانت لتحقق اضرار بالغة لو لم تكن الحواجز والبحيرة موجودة، وكذلك حماية شمال المدينة من خلال انشاء ٣ بحيرات صناعية بوادى حواشية بسعة تخزينية قصوى تقدر بنحو 5 مليون متر مكعب ، بالاضافة الى حواجز التوجيه وعدد 16 بربخ لنقل المياه اسفل طريق رأس غارب الى شمال المدينة بعيدا عن المنشآت والتجمعات السكنية.