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الجمعة، 08 فبراير 2019 12:21 م
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وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس وزراء ناميبيا القضايا الأفريقية

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:21 م
وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس وزراء ناميبيا القضايا الأفريقية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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فى مستهل اليوم الثانى لاجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى، المنعقدة على المستوى الوزارى يومى 7 و8 فبراير الجارى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، مع نيتومبو ناندى ندايتواه نائب رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ناميبيا، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى استهل اللقاء، بالتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة فى مجال التبادل التجارى، كما أعرب عن استعداد مصر لتقديم خبراتها فى المجالات المختلفة عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

 وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية تناول خلال اللقاء تطلُع مصر للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في عام 2019، مستعرضاً أولويات الرئاسة المصرية، والتى تتضمن التكامُل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، ومد جسور التواصل الثقافي والحضارى بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية عقد اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة ممكنة، كما أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بموضوع إصلاح وتوسيع مجلس الأمن "توافق أوزولويني".

 

 


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