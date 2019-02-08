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وزير البترول يبحث مع السفير الأمريكى التعاون بمشروع تحول مصر لمركز إقليمى

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:59 ص
وزير البترول يبحث مع السفير الأمريكى التعاون بمشروع تحول مصر لمركز إقليمى وزير البترول يلتقى السفير الأمريكى
كتبت أسماء أمين
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توماس جولد برجر القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة والوفد المرافق، حيث تم استعراض أنشطة الشركات الأمريكية العاملة فى مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما بمصر وفى مجال التصميمات الهندسية والإنشاءات وإدارة المشروعات البترولية فى مجال التسويق والتوزيع والخدمات البترولية.
 
وقال طارق الملا، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إنه تم خلال اللقاء استعراض المشروعات البترولية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً فى مجال التكرير والبتروكيماويات، والفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة فى هذه المشروعات.
 
كما تم خلال اللقاء، بحث سبل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، فى ضوء التطور الذى شهدته هذه الصناعة خلال السنوات الأخيرة، والتى أشاد بها القائم بأعمال السفارة الأمريكية، انطلاقا من كونها تمثل مزيداً من الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية، لتوسيع نطاق أنشطتها والدخول فى المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها، فى ضوء استراتيجية وزارة البترول، والتى يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً. 
 
وأشار الوزير، إلى أن المباحثات تطرقت إلى بحث آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة فى ضوء مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول .
 

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