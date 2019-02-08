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الجمعة، 08 فبراير 2019 08:43 م
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هيئة السلع التموينية المصرية تشتري 300 ألف طن من القمح

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:19 م
هيئة السلع التموينية المصرية تشتري 300 ألف طن من القمح قمح
(رويترز)
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قال تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت اليوم الجمعة 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية للشحن في 21-31 مارس .

واشترت الهيئة 120 ألف طن من القمح الفرنسي و120 ألفا من القمح الأمريكي الأحمر اللين و60 ألف طن قمحا أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في يورونكست اليوم بفضل ثاني مبيعات من القمح الفرنسي إلى مصر في أسبوعين، وهو ما يشجع على انتعاش فني من أدنى مستوى في شهرين.

لكن المكاسب كبحتها منافسة قوية في المناقصة المصرية، وأيضا حذر عام في أسواق الحبوب قبل صدور مجموعة من التقارير الحكومية الخاصة بالمحاصيل في الولايات المتحدة والمقررة في وقت لاحق من اليوم.

وكان سعر القمح الروسي مرتفعا للغاية مما أفقده القدرة على المنافسة في المناقصة الثانية على التوالي، بينما يدفع انخفاض في الإمدادات من أكبر مصدًر للقمح في العالم بسبب عوامل موسمية الأسعار للارتفاع.

وقالت وزارة الزراعة الروسية يوم الأربعاء إنها تتوقع تباطؤ الصادرات في الأمد القصير إذ أن ارتفاع الأسعار المحلية يجعل من الصعب على المُصدرين عرض أسعار تنافسية في الخارج.


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قمح

اوكرانيا

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