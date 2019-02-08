ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 10 18

مطروح 10 17

السلوم 09 16

سيوة 11 18

بورسعيد 11 19

دمياط 12 19

الزقازيق 11 19

الإسماعيلية 10 20

السويس 11 19

العريش 09 18

رفح 10 18

رأس سدر 12 19

نخل 08 17

نويبع 16 19

طابا 13 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 19 22

الغردقة 16 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 10 20

بني سويف 10 20

المنيا 07 20

أسيوط 09 20

سوهاج 09 21

قنا 09 21

الأقصر 13 21

أسوان 14 23

أبوسمبل 16 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 23

أبورماد 20 23

رأس حدربة 20 22

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 33

المدينة 18 28

الرياض 14 24

المنامة 16 22

أبوظبي 15 24

الدوحة 16 24

الكويت 13 22

دمشق 04 14

بيروت 11 16

عمان 04 13

القدس 06 13

غزة 12 18

بغداد 10 20

مسقط 18 24

صنعاء 08 25

الخرطوم 20 35

طرابلس 09 16

تونس 08 17

الجزائر 08 16

الرباط 07 18

نواكشوط 18 30

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

اسطنبول 04 08

إسلام آباد 04 16

نيودلهي 07 19

جاكرتا 24 31

بكين -07 00hhh

كوالامبور 24 34

طوكيو 00 08

أثينا 04 12

روما 03 14

باريس 06 10

مدريد 01 14

برلين 03 05

لندن 07 10

مونتريال -15 -09

موسكو -05 -01

نيويورك -04 14

واشنطن -03 16