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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.
 
 
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري قد تصل إلى القاهرة، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على سيناء والبحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 11 19 
 
شبين الكوم 11 19
 
طنطا 10 18
 
دمنهور 10 18 
 
الإسكندرية 07 18 
 
بلطيم 10 18 
 
مطروح 10 17 
 
السلوم 09 16 
 
سيوة 11 18 
 
بورسعيد 11 19 
 
دمياط 12 19 
 
الزقازيق 11 19
 
الإسماعيلية 10 20
 
السويس 11 19 
 
العريش 09 18 
 
رفح 10 18 
 
رأس سدر 12 19 
 
نخل 08 17 
 
نويبع 16 19 
 
طابا 13 18 
 
كاترين 02 13 
 
الطور 13 20 
 
شرم الشيخ 19 22 
 
الغردقة 16 23 
 
مرسى علم 16 23 
 
الفيوم 10 20 
 
بني سويف 10 20 
 
المنيا 07 20 
 
أسيوط 09 20 
 
سوهاج 09 21 
 
قنا 09 21 
 
الأقصر 13 21 
 
أسوان 14 23 
 
أبوسمبل 16 23 
 
الوادي الجديد 08 22 
 
شلاتين 19 23 
 
أبورماد 20 23 
 
رأس حدربة 20 22 
 
حلايب 19 23 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 22 33 
 
المدينة 18 28 
 
الرياض 14 24 
 
المنامة 16 22 
 
أبوظبي 15 24 
 
الدوحة 16 24 
 
الكويت 13 22 
 
دمشق 04 14
 
بيروت 11 16 
 
عمان 04 13 
 
القدس 06 13 
 
غزة 12 18 
 
بغداد 10 20 
 
مسقط 18 24 
 
صنعاء 08 25 
 
الخرطوم 20 35 
 
طرابلس 09 16 
 
تونس 08 17 
 
الجزائر 08 16 
 
الرباط 07 18 
 
نواكشوط 18 30 
 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 03 09 
 
اسطنبول 04 08 
 
إسلام آباد 04 16 
 
نيودلهي 07 19 
 
جاكرتا 24 31 
 
بكين -07 00hhh
 
كوالامبور 24 34 
 
طوكيو 00 08 
 
أثينا 04 12 
 
روما 03 14 
 
باريس 06 10 
 
مدريد 01 14 
 
برلين 03 05 
 
لندن 07 10 
 
مونتريال -15 -09 
 
موسكو -05 -01 
 
نيويورك -04 14 
 
واشنطن -03 16
 
 
 
 

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