ننشر الخريطة التفصيلية للمنطقة الصناعية الروسية باستثمارات 6.9 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الخريطة التفصيلية للمنطقة الروسية، المقرر إنشائها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالى استثمارات يبلغ 6.9 مليار دولار، حيث كشفت الخريطة أن تنفيذ المنطقة سيتم على 3 مراحل كل مرحلة تنفذ على مدار 5 سنوات، على أن يتم فى السنة الأولى من مدة كل مرحلة تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم، وفى العاميين التاليين تنفذ أعمال الإنشاءات وفى العاميين الأخيرين من المدة "5 سنوات" تتم أعمال التأجير والاستثمار.

ووفقا للخريطة، يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المنطقة الروسية مع انتهاء المرحلة الأولى "فى عامها الأخير"، وكذلك المرحلة الثالثة والتى ستبدأ مع انتهاء المرحلة الثانية، حيث سيتم تنفيذ المنطقة الروسية بأكملها على مدار 13 عاما، ابتداءاً من العام الجارى وحتى عام 2031، أى أن المرحلة الأولى تستغرق الفترة من 2019 إلى 2023، والمرحلة الثانية تبدأ فى عام 2023 إلى 2027، أما المرحلة الثالثة فسيتم تنفيذها فى الفترة من 2027 إلى 2031، على أن تستغرق أعمال التنفيذ "الهندسية والإنشائية والإستثمارية" للمرحلة الواحدة كما هو مذكور فى الفقرة السابقة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمعلنة مؤخراً، تنفذ المنطقة الصناعية الروسية على إجمالى مساحة تبلغ 5.25 كيلو متر مربع "5.25 مليون متر مربع"، بمنطقة شرق بورسعيد الواقعة بالمنطقة الشمالية لمحور تنمية قناة السويس، ومن المقرر أن توفر تلك المنطقة على مدار مراحل تنفيذها الثلاثة نحو 35 ألف فرصة عمل، منها 7 آلاف و 400 فرصة عمل فى المرحلة الأولى، و 10 آلاف و 420 فرصة عمل فى المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة، ستوفر نحو 17.180 ألف فرصة عمل.

أظهرت الخريطة التفصيلية للمنطقة الروسية، أن مساحة الأراضى التى سيتم تنميتها وتطويرها فى المرحلة الأولى تبلغ 1 كيلو متر مربع "1 مليون متر مربع"، منها 495 ألف متر مربع مبانى صناعية و 10 آلاف متر مربع مبانى سكنية واجتماعية وترفيهية، أما فى المرحلة الثانية، سيتم تطوير 1.60 كيلو متر مربع "1.60 مليون متر مربع"، منها 695 ألف متر مربع مبانى صناعية، و 163 ألف متر مربع سكنى واجتماعى.

أما المبانى الصناعية فى المرحلة الثالثة فستقام على مساحة مليون و 150 ألف متر مربع، من إجمالى مساحة 2.65 مليون متر مربع هى المساحة الإجمالية التى سيتم تطويرها خلال تلك المرحلة، فى حين تبلغ مساحة المبانى السكنية والاجتماعية والترفيهية فى المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية، 270 ألف متر مربع.

معلومات × نقاط



1- إجمالى مساحة المنطقة الصناعية الروسية 5.25 مليون متر مربع.

2- تنفذ على 3 مراحل خلال الفترة من 2019-2031 باستثمارات 6.9 مليار دولار.

3- تشمل المنطقة الروسية مبانى صناعية وأخرى سكنية وترفيهية واجتماعية.

4- تقام المبانى الصناعية على مساحة 495 ألف متر من إجمالى مساحة المرحلة الأولى البالغة 1 مليون متر مربع.

5- ترتفع المساحة التى ستنفذ عليها المبانى الصناعية إلى 695 ألف متر مربع فى المرحلة الثانية والتى يبلغ إجمالى مساحتها 1.60 مليون متر مربع.

6- تصل مساحة المبانى الصناعية فى المرحلة الثالثة إلى مليون و 150 ألف متر مربع من إجمالى مساحة تلك المرحلة، البالغة 2.65 مليون متر مربع.

7- تبدأ المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الروسية بمبان سكنية على مساحة 10 آلاف متر مربع من إجمالى مساحة تلك المرحلة.

8- ترتفع مساحة المبانى السكنية إلى 163 ألف متر مربع فى المرحلة الثانية، وفى المرحلة الثالثة ستصل إلى 270 ألف متر مربع.

9- يصل إجمالى المساحة التى ستقام عليها المبانى الصناعية على مستوى مساحة المنطقة الإجمالية إلى 2.8 مليون متر مربع.

10- تبلغ إجمالى مساحة المبانى السكنية والاجتماعية والترفيهية 2.45 مليون متر مربع من 5.25 جملة مساحة المنطقة الروسية بمراحل تنفيذها الثلاثة.