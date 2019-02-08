من أجل حياة كريمة.. افتتاح ملتقى توظيف لـ 9490 فرصة عمل بالمنوفية الأحد

كتب محمود راغب

يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بعد غد الأحد، فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضي في شبين الكوم، ويوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عددا من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة ، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه والأقصى وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما يقوم الوزير والمحافظ بتوزيع 75 شهادة "أمان" علي العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمنوفية ، ويلتقي بعض رئيس الجامعة ونائبة، وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، ونائب مطران المنوفية.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة لمجموعة المصانع بالقطاع الصناعي لمجموعة العربي بقويسنا ، والقيام بجولة ميدانية لزيارة مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية .

وناشد الوزير شباب المنوفية بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومى ، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية .

وأكد أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى حياةٍ كريمة لائقة ، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل ، كى تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى ، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه ، بما يتناسب مع قدراته وإمكاناته وخبراته التى اكتسبها باقتحام سوق العمل ، للانطلاق نحو حياة كريمة لائقة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.

من جانبه، قال عفيفي محمد عفيفي وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، أن المديرية : إن الملتقي يعقد تحت رعاية وزارة القوي العاملة والمحافظة بالتعاون مع جمعية رجال أعمال المنوفية وبمشاركة العديد من الشركات والمصانع والمنشآت ممن لديها فرص عمل متاحة سيتم عرضها بالملتقي.

وناشد مدير المديرية الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل بالملتقى إحضار صورة المؤهل الدراسي ، وبطاقة الرقم القومي ، وشهادات الخبرة إذا وجدت ، فضلا عن الدورات الحاصل عليها .