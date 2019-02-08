مقتل شخصين فى اشتباكات ثأرية بعد خروجهما من صلاة الجمعة بأسيوط

أسيوط/ ضحا صالح وهيثم البدري

لقى شخصين مقتلهما وأصيب ثالث فى إطلاق أعيرة نارية بجوار مستشفى القوصية المركزى عقب صلاة الجمعة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ومدينة القوصية.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تجدد خصومة ثأرية بين عائلتي "حفيظ" و"بلحة" قام على أثرها أفراد من عائلة "حفيظ" بإطلاق أعيرة نارية على أفراد من عائلة "بلحة" عقب صلاة الجمعة بجوار مستشفى القوصية المركزي مما أدي إلى مصرع محمد.م.ر من عائلة "بلحة" ومصرع عاطف.م.ج عن طريق الخطأ تصادف مروره في أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

وتم نقلهم لمشرحة مستشفى القوصية المركزي كما أصيب نور.م.ع عن طريق الخطأ أيضًا وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.