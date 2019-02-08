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مطاردة فى الكمباوند تنتهى بسقوط لصين تخصصا تتبع رواد البنوك بالشيخ زايد

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:00 ص
مطاردة فى الكمباوند تنتهى بسقوط لصين تخصصا تتبع رواد البنوك بالشيخ زايد قوات امن - ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما بتتبع رواد البنوك، وسرقة المبالغ المالية الخاصة بهم، وذلك عقب محاولتهما سرقة 30 ألف جنيه من أحد الأشخاص عقب صرف المبلغ من بنك بكمباوند شهير بالشيخ زايد.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد محاولة شخصين سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارة بأحد التجمعات السكنية، ومطاردة الأهالى لهما وضبطهما.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أن المتهمين تخصصا فى سرقة رواد البنوك، حيث يراقبان الضحية عقب صرفه مبلغ مالى من البنك، ثم يتتبعانه حتى توقفه بالسيارة، والإستيلاء على المبلغ المالى بأسلوب المغافلة.

وتوصلت التحريات أنهما طاردا أحد الأشخاص عقب صرفه 30 ألف جنيه من أحد البنوك بتجمع سكنى شهير"كمباوند"، وعقب إيقافه السيارة أمام محل تجارى لشراء بعض المتعلقات، حاولا كسر زجاج السيارة لسرقة النقود، إلا أن سائق تصادف وجوده بمحيط الواقعة شاهدهما، واستعان بآخرين لمطاردتهما وضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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