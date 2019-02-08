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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بعد إصابتهم باختناق بسبب دفاية كهربائية بالفيوم

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:05 م
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة بعد إصابتهم باختناق بسبب دفاية كهربائية بالفيوم جثه -ارشيفية
الفيوم رباب الجالي
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لقى 4 مواطنين من أسرة واحدة من محافظة الفيوم مصرعهم إثر إصابتهم بحالة اختناق بسبب دفاية كهربائية تركوها تعمل أثناء نومهم وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام.
 
 
كان مستشفى الفيوم العام استقبل 4 جثث لكل من وهبة.ع. س 53 سنة مقيم بمنطقة دار رماد وزوجته أحكام. م. ش 50 سنة وابنيهما عبد الرحمن 10 سنوات ومي 16 سنة وتبين انهم كانوا بشقتهك السكنية بمنطقة دار الرماد وأصيبوا بحالة اختناق بسبب دفاية كهربائية كانت تعمل أثناء نومهم بينما أصيب ابنتهم إسراء 17 سنة ونقلت للعناية المركزة بالمستشفي لسوء حالتها
 
 

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