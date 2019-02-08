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مصرع شخص وإصابة اثنين فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:13 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى تجدد خصومة ثأرية بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدري
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب شخصان آخران فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز القوصية.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارا من العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ بإطلاق نار من قبل مجهولين بمركز القوصية وبالإنتقال تبين مصرع "محمود .ج.  س" 35 سنة، وإصابة "احمد .محمد .م"، و"صابر محمد احمد"  9 شهور ودلت التحريات الأولية ان الواقعة بسبب خلافات ثأرية قديمة راح ضحيتها رجل وامرأة وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى القوصية المركزى واسيوط الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

 

 


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