مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

كتب - هاشم الفخرانى

كشفت مصادر عربية مطلعة النقاب عن حصول حزب الليكود على 50 مليون دولار من إمارة قطر، لدعم حملة الحزب الانتخابية، وضمان فوزه فى الانتخابات، المزمع إجراؤها فى 9 أبريل المقبل.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قطر رصدت المبلغ المذكور لكونها ترغب فى استمرار بنيامين نتنياهو بسدة الحكم فى إسرائيل، بعدما قدم دعمًا غير محدود للدوحة عقب مقاطعة الرباعى العربى فى 5 يونيو من عام 2017.

وأكدت المصادر، أن دعم قطر لحزب الليكود لم يكن الأول، ففى انتخابات عام 2013 قدم أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى ما لا يقل عن 20 مليون دولار لليكود، وهو ما فضحته وزيرة الخارجية السابقة تسيفى ليفنى، التى كانت على رأس حزب الحركة، حيث كانت تنافس الليكود فى ذلك العام.

يذكر أن "ليفنى" كشفت فى لقاء سابق مع القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلى، أن هناك علاقات وطيدة بين "نتنياهو" والشيخة موزة زوجة أمير قطر فى حينها حمد بن خليفة آل ثانى ووالدة الأمير تميم الحاكم الحالى للإمارة.

وأوضحت ليفنى أن المبلغ المقدم من قبل قطر لـ"نتنياهو" بعد تعهده بتخفيف الضغط على حركة حماس فى حال فوزه فى الانتخابات، وأن يقوم بعقد لقاءات سرية مع المسئولين بالحركة.