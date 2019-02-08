video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يطالب بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ أعمال الرصف

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:05 م
محافظ قنا يطالب بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ أعمال الرصف محافظ قنا يتفقد أعمال الإصلاح والتجميل
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا عدد من المشروعات، وأعمال الرصف والتجميل، وذلك اطار جولاته المستمرة لمتابعه المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، والأعمال التي يجرى تنفيذها والتي تشهدها شوارع المدينة رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الهجان ،أن أعمال الرصف الجديدة يراعى فيها تجهيز الطرق والأرصفة أمام الهيئات والمصالح الحكومية والشوارع الجانبية، بما يتناسب مع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة تيسيرا عليهم ولسهوله تنقلهم بشوارع المدينة.

وقال المحافظ، إن الأعمال التي تشهدها شوارع المدينة تتضمن إلى جانب أعمال الرصف تركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات ، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال التي يتم تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية ولإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة، وعقب الانتهاء من تفقد أعمال الرصف والتجميل.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة شملت تفقد المزرعة السمكية ومزرعة النخيل، وكلف المسئولين بضرورة استغلال أي مساحات شاغره واستغلالها بالزراعة وطرح انتاج الصوبات الزراعية من الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة.

المحافظ يتفقد أعمال التجميل (1)
المحافظ يتفقد أعمال التجميل 

 

المحافظ يتفقد أعمال التجميل (2)
المحافظ يتفقد أعمال التجميل 

 

المحافظ يتفقد أعمال التجميل (3)
المحافظ يتفقد أعمال التجميل 

 

المحافظ يتفقد أعمال التجميل (4)
المحافظ يتفقد أعمال التجميل 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة قنا: فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بمدينة قنا

محافظ قنا تعلن حملة المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس

اخبار مصر

قنا اليوم

رصف الكرق

اخبار محافظات

المشاريع الخدمية




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة