محافظ قنا يطالب بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ أعمال الرصف

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا عدد من المشروعات، وأعمال الرصف والتجميل، وذلك اطار جولاته المستمرة لمتابعه المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، والأعمال التي يجرى تنفيذها والتي تشهدها شوارع المدينة رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الهجان ،أن أعمال الرصف الجديدة يراعى فيها تجهيز الطرق والأرصفة أمام الهيئات والمصالح الحكومية والشوارع الجانبية، بما يتناسب مع متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة تيسيرا عليهم ولسهوله تنقلهم بشوارع المدينة.

وقال المحافظ، إن الأعمال التي تشهدها شوارع المدينة تتضمن إلى جانب أعمال الرصف تركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات ، مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال التي يتم تنفيذها لتحقيق السيولة المرورية ولإعادة الوجه الحضارى لشوارع المحافظة، وعقب الانتهاء من تفقد أعمال الرصف والتجميل.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظة شملت تفقد المزرعة السمكية ومزرعة النخيل، وكلف المسئولين بضرورة استغلال أي مساحات شاغره واستغلالها بالزراعة وطرح انتاج الصوبات الزراعية من الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة.



المحافظ يتفقد أعمال التجميل



المحافظ يتفقد أعمال التجميل



المحافظ يتفقد أعمال التجميل