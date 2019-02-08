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محافظ دمياط: الكشف على 2400 مواطن فى قافلة طبية بالمحمدية

الجمعة، 08 فبراير 2019 11:46 ص
محافظ دمياط: الكشف على 2400 مواطن فى قافلة طبية بالمحمدية جانب من القافله
دمياط عبده عبد البارى
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أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2400 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى تم تنظيمها خلال يومى الأربعاء والخميس بقرية المحمدية بمركز كفر سعد.
 
وأشارت المحافظ إلى أن مديرية الصحة قامت بدعم القافلة بعيادات متنقلة فى كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان، مضيفة أنه تم تحويل 127 حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة، فضلاً عن عمل ندوات للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعقد امتحانات فورية لمحو الأمية.
 
وأوضحت محافظ دمياط أن هذه القافلة تعد واحدة من سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات لأبنائها.
 
 
 
 

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