محافظ الوادي الجديد: نستعد لإطلاق التيار الكهربى بخط "العوينات - بلاط" بمليار جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تستعد لافتتاح مشروع إطلاق التيار الكهربي بخط العوينات - بلاط والذي تم إنشاءه كبديل لخط نجح حمادي الذي يغذي المحافظة وذلك بتكلفة أكثر من مليار جنيه حيث وجه المحافظ الدعوة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف الزملوط أنه التقى مع الوزير لبحث تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بدعم مشروعات الطاقة بالمحافظة كما تمت مناقشه التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية التي تتميز بها بالمحافظة بإعتبارها من أعلي المناطق في معدل سطوع الشمس .كما عرض المحافظ ضم محطات كهرباء ب 7 قري بمراكز المحافظة .

ومن جانب آخر، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه ألتقي مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حيث وجه الزملوط الدعوة للوزير لحضور إفتتاح مشروع صومعة الغلال والمقرر إفتتاحه وتشغيله نهاية مارس المقبل استعدادا لموسم توريد القمح القادم كما تم بحث عدد من الموضوعات الهامة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم مناقشة زيادة أعداد فروع" جمعيتي " بقري المحافظة والتي تهدف إلى تغطية المناطق المحرومة والقرى التي تبعد عن المجمعات الاستهلاكية ، لتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين. كما تطرق اللقاء إلي بحث تطوير فرع "المصرية ماركت " بمدينة الخارجة واستغلاله بشكل أفضل.

وفي سياق متصل، أكد الزملوط أنه ألتقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في إطار متابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن دعم عدد من المشروعات بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن اللقاء تناول دعم المشروعات التي يمولها الجهاز بالمحافظة وتقديم مزيد من التيسيرات للشباب المستفيد من الخدمات المقدمة ، وخاصة المشروعات الخاصة بتوجيهات الرئيس خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأشار الزملوط إلى أنه تم بحث مشاركة الجهاز بعدد من الصناعات التكميلية لمشروع إنتاج حامض الفسفوريك والمزمع إنشاءه بهضبة أبو طرطور والذي سيوفر أكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة .