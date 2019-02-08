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محافظ الوادى الجديد يلتقي وزير الشباب لبحث دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:59 ص
محافظ الوادى الجديد يلتقي وزير الشباب لبحث دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر أبو نور
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قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه التقى مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضةحيث تم مناقشة سبل دعم الأنشطة والمنشآت الرياضية بالمحافظة وتحقيق الإستغلال الأمثل منها وعلي رأسها تطوير المدينة الشبابية وتحويلها إلي مقر إقامة مميز. 
 
واضاف الزملوط في بيان له أنه تم الموافقة خلال اللقاء على إقامة مهرجان رياضي قومي بالمحافظة بالإضافة إلي تنفيذ معسكر كشفي لخدمة البيئة والأهالي بالقري وفي مقدمتها قري الأربعين من خلال مشاركة الشباب التطوعية . 
 
من ناحية أخرى ، أوضح الزملوط أنه تم عرض زيادة أعداد وأفواج رحلات أعرف بلدك للمحافظة وذلك في حدود أماكن الإقامة الموجودة بها ، تشجيعا لحركة السياحة الداخلية و رفع الوعي لدي شباب الجمهورية بمقومات المحافظة و أهميتها.
 
 

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