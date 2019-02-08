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الجمعة، 08 فبراير 2019 06:02 م
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محافظ المنوفية يوجه بإنقاذ سيدة بلا مأوى ويأمر بمتابعة حالتها الصحية

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:55 م
محافظ المنوفية يوجه بإنقاذ سيدة بلا مأوى ويأمر بمتابعة حالتها الصحية أثناء نقل الحاله
المنوفية _محمد فتحى
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 أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماتة لوكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة بسرعة تحرك فريق التدخل السريع التابع لإدارة التضامن الاجتماعي بتلا لإنقاذ سيدة مريضة ومقيمة بأحد شوارع قرية طوخ دلكا مركز تلا ، جاء ذلك فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالديوان العام بلاغ يفيد بوجود سيدة بلا مأوي ومقيمة بإحدي الشوارع  .

وعلى الفور تم إستدعاء سيارة إسعاف وتم نقلها إلى مستشفى تلا العام، وتم توقيع الكشف الطبي عليها وعمل كافة الإسعافات اللازمة للحالة، وجاري متابعة الحالة بالمستشفى لمعرفة التقرير النهائي حول حالتها الصحية، وعقب استقرار حالتها سوف يتم نقلها لأحد دور الرعاية الاجتماعية .

فيما أفادت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنوفية علي أن السيدة مريضة وغير قادرة علي الحركة ولا يوجد من يرعاها ، وأكدت على أنها تتقاضى مساعدة ضمانية شهرية فئة أرملة إضافة إلى مساعدة غير منتظمة من جمعية أنصار السنة بطوخ دلكا .


هذا وقد أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية حرصه على  خدمة المواطن وحفظ حقوقه وتقديمها له بأفضل صورة ، مشيراً إلى أن تلبية إحتياجات المواطن وتخفيف العبء عنه  يعد هدفه الأول .

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