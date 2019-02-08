محافظ أسيوط يشدد على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية بالقرى والمراكز

أسيوط - ضحا صالح

شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على المتابعة الفعلية لكافة القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة وتفعيل الدور المنوط به إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة موضحاً أن المتابعة تبدأ من المباني والعاملين بهذه القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين وأعمال الصيانة والنظافة في تلك الأماكن على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي خلل أو اهمال أو تقصير في العمل.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء وموظفي إدارات المتابعة الميدانية بالديوان العام والمراكز والاحياء على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للمديريات والإدارات المختلفة فضلاً عن الأحياء والمراكز والتأكيد على إلتزام العاملين بهذه القطاعات ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة إرسال تقرير دوري يتضمن الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها وذلك لتقويم الأداء بهدف تحقيق معدلات الإرتقاء بالجهاز الإداري في المديريات والهيئات والمؤسسات المختلفة.

كما أكد المحافظ على متابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات والعمل على القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء، مشيراً إلى مواصلته للجولات المفاجئة على المراكز والقرى بالمحافظة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى أن من حق المواطن أن يتم تقديم خدمة جيدة وطبيعية له في كافة المجالات والقطاعات.