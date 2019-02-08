قتلى وجرحى من الحوثيين فى غارات للتحالف العربى على محافظة حجة

أ ش أ

شن طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، 3 غارات جوية على ميليشيات الحوثى الانقلابية بمديرية كشر بمحافظة حجة.

وأكد التحالف وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، أن الغارات الثلاث استهدفت نقطة عسكرية للميليشيات الحوثية شرق منطقة العبيسة، كانت تتجمع فيها حشود للمتمردين؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوفهم.

وأضاف، أن طيران التحالف دمر نقطة ثانية عبارة عن طقم محمل بالسلاح والذخائر فى منطقة "ذو نحزه" شرق العبيسة والذى يعتبر خط إمداد للحوثيين، واستمرت النيران تشتعل فيه ما يقارب ساعة، بالإضافة إلى تدمير موقع عسكرى يحوى سلاحا ثقيلا ومدفعية هاون.