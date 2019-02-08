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فحص 1007 مواطنين فى قافلة طبية بقرية قفطان الغربية ببنى سويف

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:39 ص
فحص 1007 مواطنين فى قافلة طبية بقرية قفطان الغربية ببنى سويف خلال الحمله
بنى سويف :هانى فتحى
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نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف تخت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف ورءاسة الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق عام القوافل الطبية قافلة طبية استهدفت 1007 مواطن من اهالى قرية قفطان الغربية التابعة لمركز سمسطا جنوب بنى سويف 
 
 
شارك فى القافلة  فريق اشراف القوافل الطبية بببنى سويف برءاسة الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد   مسول الامداد الطبى و طه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل واحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات .
حيث  تم الكشف على 1007 مريض  منهم معمل دم    44  حالة و معمل طفيليات 19 حالة و خمس حالات الاشعة و 19 حالة موجات فوق صوتية و اربع حالات نفقة دولة  و140 حالة تثقيف صحى حيث شملت  الندوات التثقيفية موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - اورام الثدى - الامراض الغير سارية كما تم تحويل عدد ٣ حالات للمستشفيات
 
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