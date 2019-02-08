غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بفوه فى كفر الشيخ لأعمال الصيانة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة فوه، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عبدالمحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمدينة فوه، غدا السبت، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

وحدد مجلس المدينة في بيان له ، المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها،لإجراء الصيانة الدورية بالمحولات، وأكشاك السيد رجب، المحرقة ، والاستاد، والمستوصف، والمحرقة ،و الجمعية الزراعية ،خدمة المحطة ، كما ذكر البيان المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي، وهى: منطقة الإستاد ،والمستوصف ،والمجزر،والسلخانة،وفرن أبوعيسى،وفرن الكيلانى،ومستشفى المبرة.