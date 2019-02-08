"علشان تلاقى حضانة لطفلك".. 10 معلومات عن برنامج التضامن لإنشاء حضانات جديدة

كتب مدحت وهبة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى حاليًا لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، لتطوير حضانات الأطفال بجانب إنشاء حضانات جديدة منها الحضانات المنزلية وفقًا لمعايير الجودة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الخطوات التى اتخذتها الوزارة لإنشاء حضانات جديدة فى نقاط محددة:

1- تطوير وإنشاء حضانات جديدة للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات.

2- الانتهاء من تقييم حضانات الأطفال فى 12 محافظة حتى الآن.

3- إنشاء 150 حضانة منزلية فى محافظتى القاهرة وأسوان خلال عامين.

4 - إعداد منهج تربوى موحد لدور الحضانات وسيتم تدشينه فى احتفالية كبرى خلال شهر.

5- تأثيث وتجهيز 6 حضانات أطفال بالأسمرات.

6- إعادة تقييم حضانات الأطفال كل 4 سنوات للتأكد من تطبيق معايير الجودة.

7- إعداد قاعدة بيانات عن الحضانات وتصنيفها حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة.

8- غلق حضانتين تبث أفكارًا متطرفة بشبرا الخيمة

9- سيتم تنفيذ أنشطة داخل الحضانات وهى التعليم من خلال اللعب بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

10- نسبة تغطية الحضانات للأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات لا تتجاوز 8%.