عامل يطعن شقيق زوجته بمطواة فى مشاجرة بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

طعن عامل شقيق زوجته بمطواة فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلافات العائلية بشبرا الخيمة، تم نقل المجنى عليه للمستشفى فى حالة خطرة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد صمويل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة إخطارا من مستشفى ناصر العام بوصول "حسن. س. ح " 47 عامل كارته السابق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات- سلاح – سرقة) مصاب بجرح طعنى شبه نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى، وجرى تحويله لمستشفى معهد ناصر ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بالانتقال والفحص تبين للعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية من سؤال نجل شقيقه المصاب" أحمد ع.ح" مكوجى قرر أنه حال تواجده برفقة خاله المصاب حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقته " سيد. ب. س " عامل، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما تطورت لمشاجرة قام على آثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواه محدثا إصابته وفر هاربا.



تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين إصابته بجروح وكدمات بالوجه والجسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وأحداث ما به من إصابات، وجرى بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة عبارة عن "مطواه "، تم التحفظ عليها

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2810 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م تولت النيابة العامة التحقيق.