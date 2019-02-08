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ضبط 8 آلاف قرص مخدر بحوزة صيدلى بمحطة قطار كفر الشيخ

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:46 م
ضبط 8 آلاف قرص مخدر بحوزة صيدلى بمحطة قطار كفر الشيخ أقراص مخدرة- أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، من ألقاء القبض على صيدلى، لحيازته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المحظور تداولها، وذلك على رصيف محطة قطار مدينة كفر الشيخ.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، يفيد ضبط "س.ع"، 25 سنة، صيدلي حر، وبحوزته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة المحظور تداولها حال وجوده بمحطة قطار كفر الشيخ.

وتبين أثناء مرور مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، برفقة المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بمحطة قطار كفر الشيخ، إشتبه رجال القسم المكلفين بتأمين مدخل بوابة المحطة بالمتهم أثناء حمله "كرتونة دهانات"، وطلبوا منه وضعها على جهاز الكشف على الحقائب بالأشعة، وتبين وجود أقراص مخدرة.

وتم التحفظ على "الأقراص المخدرة، واقتياد الصيدلي، إلى مكتب رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات، وبفحص المضبوطات تبين أنها 22 علبة أقراص "باركينول"، و47 علبة أقراص "أبتريل"، و140 علبة "أموتريل"، وعددها 8 آلاف و720 قرصا مخدرا، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بامتلاكها لتوزيعها بمعرفته الشخصية على العملاء.

تحرر المحضر رقم 478 لسنة 2019 أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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