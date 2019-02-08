ضبط 7متهمين بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية بحملة أمنية فى المحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، بإشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 7متهمين، بحوزتهم حشيش وهيروين وأسلحة نارية بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والنقيب محمد عميرة والملازمان أول محمد النبوي، وعثمان البيلي معاونا مباحث القسم، والقوة المرافقة لهم من ضبط كل من "وائل.ع" 41 سنه عاطل، وبحوزته 41 قرص مخدر وسلاح ناري فى المحضر المحضر 15300 جنايات القسم، وضبط"اسامة.م" وبحوزته 8قطع حشيش فى المحضر 1614 جنايات قسم ثان المحلة.

كما تم ضبط "محمد ر" 38سنة وبحوزته 30 لفافة هيروين و9 أقراص مخدرة بقصد الاتجار فى المحضر 16155 جنايات القسم، وضبط "محمد ا" 32 سنة، وبحوزته 6قطع حشيش كبيرة الحجم فى المحضر 1712 جنايات القسم.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم "رضا م" 55سنة، عاطل وبحوزته 2فرش حشيش فى المحضر 1708جنايات قسم ثان المحلة، وضبط المتهم"احمد ا" 41سنة وبحوزته سلاح ناري و3طلقات فى المحضر رقم 181 جنايات امن دولة طوارئ.

كما تم ضبط "عمرو م" 31 سنة، وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 141 جنايات امن دولة طوارئ، تم التحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.