ضبط تاجر ملابس يتاجر في النقد الأجنبي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية امن كفر الشيخ، وقسم مباحث الاموال العامة، باشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، ضبط أحد الأشخاص بكفرالشيخ لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن كفرالشيخ قيام "ع.أ.م" ٥٨سنة، تاجر ملابس، سبق إتهامه فى 3 قضايا "أموال عامة"، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه المتهم، وبحوزته19595دولار أمريكى، و343000 ريال سعودى، ومليون و656 ألف جنيه مصرى، وماكينة عد نقود.

بمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع فى مجال الإتجار فى النقد بالسوق السوداء، وأن المبالغ المضبوطه ناتج نشاطه..تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.