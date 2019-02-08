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صور.. مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد فى أستراليا

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:59 ص
صور.. مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد فى أستراليا مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد
كتب وكالات _ تصوير رويترز
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غمرت مياه الأمطار خطوط السكك الحديد فى أستراليا، وحولت فيضانات، لم يشهد شمال شرق أستراليا ، الشوارع إلى أنهار وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم، وسط تحذيرات من الأعاصير وإمكانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، حسب صور أظهرتها وكالة رويترز.

وانقطعت الكهرباء عن آلاف السكان فى مدينة تاونسفيل فى ولاية كوينزلاند، بينما أغلقت الطرقات بفعل الفيضانات، وقال مدير مكتب أرصاد الولاية، بروس غان، للصحفيين الأحد، إنه من المتوقع أن تهب أعاصير ورياح مدمرة فى الأيام المقبلة.

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (1)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد

 

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (2)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد 

 

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (3)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد 

 

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (4)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد

 

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (5)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد 

 

مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد (6)
مياه الفيضانات تغمر خطوط السكة الحديد

 


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