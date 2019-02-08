صور.. متحف سينسيناتى الأمريكى يستعد لمعرض الآثار المصرية الأسبوع المقبل

كتبت ريم عبد الحميد

يستعد متحف سينسيناتى بولاية أوهايو الأمريكية لانطلاق أول معرض للآثار المصرية القديمة خلال الأسبوع المقبل، والذى يسشهد عرض مجموعة من الآثار المهمة من بينها ثمثال نصفى للملكة حتشبسوت، وسيستمر المعرض حتى منتصف أغسطس المقبل.

المتحف الذى سيقام تحت عنوان "مصر: زمن الفراعنة" هو العرض الأول فى الولايات المتحدة، حسبما تقول كودى هيفنر، مديرة الاتصالات بمركز متحف سينسيناتى، مضيفة أن هذه الآثار قد تجولت فى أوروبا وكندا، لكنها المرة الأولى التى تعرض فى الولايات المتحدة، وبعد عرضها ستسافر إلى استراليا، ولذلك فإن هذه فرصة للجميع فى أمريكا لكى يشاهدوا المعرض قبل أن يغادر.

ومن بين القطع التى ستعرض أيضا تمثال برونزى لقطة تعود لما بين القرن السادس إلى الثالث قبل الميلاد، وبلاط من الحجر الجيرى عمره 3 آلاف عام مرسوم عليه شكل رجل كامل ملون.

وتم استعارة التمثال النصفى لحتشبسوت، أطول من مكث فى حكم مصر من النساء، من المتحف المصرى ببرلين. وتقول هنيفر إن المعرض سيكون لقطة للحياة فى مصر القديمة، وقالت: بالطبع نتحدث عن الفراعنة والآلهة المصرية والتحنيط والبعث والأشياء الأخرى، لكننا نتحدث أيضا عن الاقتصاد والحياة اليومية وكيف كانت الناس يبدون والوضع فى المجتمع فى تلك العصور.



استعدادات لعرض الأثار المصرية



بلاط جيرى أثرى مرسوم ليه رجل



تمثال القطة البرونزى



تمثال برونزى لقطة يعود لما قبل الميلاد



تمثال حتشبسوت