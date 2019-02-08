صور.. تنمية المشروعات بالبحر الأحمر يمول 19 ألف مشروع بـ583 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال نادر عبد الظاهر، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظة البحر الأحمر، إن فرع الجهاز يقدم عدة خدمات مالية على أرض المحافظة، حيث تم إنشاء فرع الجهاز بالمحافطة عام 1992، وكان حجم التمويل بالمحافظة منذ ذلك الوقت حتى نهاية 2018 بقيمة 582 مليونا و500 ألف جنيه، بينها 559 مليونا و700 ألف كقروض مولت حوالى 19 ألفا و119 مشروعا بأنحاء المحافظة.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 46 ألفا و338 فرصة عمل، من خلال المشروعات التى مولها فرع الجهاز، كذلك كانت هناك 22 مليونا و800 ألف جنيه منح لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية الاجتماعية والتدريب وفرت 3 آلاف و385 فرصة عمل.

وكشف "عبد الظاهر"، أن عام 2018 حدثت طفرة كبيرة فى تمويل المشروعات من قبل جهاز المشروعات، حيث التمويل المتاح لفرع الجهاز خلال 2018 بمحافظة البحر الأحمر 86 مليونا و200 ألف، وتم فتح 2117 مشروعا خلال العام، وتوفير 5536 فرصة عمل من خلالها، كما تم إصدار 627 رخصة نهائية و680 رقما قوميا لتلك المشروعات، و46 بطاقة ضريبية و684 رخصة موقتة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة الذى يعمل بنطام الشباك الواحد.

وتابع "عبد الظاهر": أنه منذ عام 2009 تم إنشاء وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز بالبحر الأحمر وتم إصدار 5 آلاف و282 رخصة مشروعات مؤقتة، واستصدار 4 آلاف و916 رخصة دائمة و550 بطاقة ضريبية، و8 آلاف و11 رقما قوميا للمنشآت يستفيد منه المواطن فى عرض منتجاته فى السلاسل التجارية ويمنحه خصما 50%، من تكلفة خدمة الباركود وكذلك الحصول على فرص تصديرية.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، إلى أن فرع الجهاز بالبحر الأحمر يقدم حزمة خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفنى والنماذج الاسترشادية لدراسة جدوى المشروعات الصناعية وإتاحة فرص للمستفيدين لتسويق منتجاتهم عن طريق إقامة معارض داخل المحافظات المختلفة، كذلك يقيم الجهاز ندوات بمراكز الشباب المنتشرة بنطاق المحافظة لنشر ثقافة فكر العمل الحر.

وأكد أن فى مجال التدريب قام فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر بعمل 14 دورة تدريبية على ريادة الأعمال لـ 336 متدربا، وتم تنفيذ 9 دورات تدريبية لـ 176 سيدة وفتاة بمدن غارب والقصير والغردقة على الحرف اليدوية المختلفة كما تم تنفيذ 6 دورات لهن على المهارات السلوكية، موضحا أن هناك تدريبات تكون للشباب للبحث عن فكرة مشروعهم، حيث إن تلك التدريبات تساعد على توليد الفكرة، ويستغرق التدريب يومين، من قبل مدربين محترفين.

وتابع: أنه عقب الانتهاء من التدريب وتوليد فكرة مشروع هناك تدريب آخر تحت مسمى "ابدأ مشروعك" مع ريادة الأعمال، هدفها كيفية إدارة المشروع الخاص به، والتسويق له، وعند البدء فى إجراءات استخراج الأوراق الخاصة بالمشروع يمكن استخراجها جميعاً من وحدة الشباك الواحد بفرع الجهاز.

وتحدث عبد الظاهر، عن أن هناك تعاونا بين الجمعيات الأهلية فى أماكن مختلفة، حيث يتم من خلال تلك الجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر، مثل المشروعات الحرفية فى المنزل، مؤكدا أن السيدات بالبحر الأحمر تأتى فى مقدمة المشروعات متناهية الصغر متفوقة على الرجال.، مضيفا أن سقف الاقتراض فى المشروعات التجارية يصل إلى 3 ملايين جنيه، الصناعية 5 ملايين جنيه، ومتناهية الصغر تصل إلى 25 ألف جنيه.