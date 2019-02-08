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صور.. تصافى سيل يمر عند وادى طور سيناء وسانت كاترين ولم يغلق الطريق

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:28 ص
صور.. تصافى سيل يمر عند وادى طور سيناء وسانت كاترين ولم يغلق الطريق سيول
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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تعرضت منطقة وادى طور سيناء  لمرور ما يسمى بـ" تصافى السيل " قادما من وادي معي  ووادى حبران ومنطقة سانت كاترين ، مما اعتبر المواطنين سيل قادم أو ينبأ بسيل آخر كبير، ولم يؤدى تصافى السيل لغلق الطريق ومازال الطريق مفتوح .
 
 ومن جانبه أكد يوسف محمد أحمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء ، أن المياه المارة عبارة عن تصافى سيل قادم من  وادي ميعر  ويسير فى مجراه الطبيعى باتجاه البحر ولا توجد خطورة منه ولن يؤدى لغلق الطريق .
 
وكانت تعرضت مدينة طور سيناء وعدد من مدن جنوب سيناء لامطار غزيرة أمس وصلت لدرجة السيل بوادي فيران  وسانت كاترين.
 
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