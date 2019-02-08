صور.. تصافى سيل يمر عند وادى طور سيناء وسانت كاترين ولم يغلق الطريق

جنوب سيناء- فايزة مرسال

تعرضت منطقة وادى طور سيناء لمرور ما يسمى بـ" تصافى السيل " قادما من وادي معي ووادى حبران ومنطقة سانت كاترين ، مما اعتبر المواطنين سيل قادم أو ينبأ بسيل آخر كبير، ولم يؤدى تصافى السيل لغلق الطريق ومازال الطريق مفتوح .

ومن جانبه أكد يوسف محمد أحمد مدير غرفة عمليات جنوب سيناء ، أن المياه المارة عبارة عن تصافى سيل قادم من وادي ميعر ويسير فى مجراه الطبيعى باتجاه البحر ولا توجد خطورة منه ولن يؤدى لغلق الطريق .

وكانت تعرضت مدينة طور سيناء وعدد من مدن جنوب سيناء لامطار غزيرة أمس وصلت لدرجة السيل بوادي فيران وسانت كاترين.