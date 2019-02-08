صور.. الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

قررت المكسيك نشر آلاف الجنود لغلق الأماكن التى يسرق منها الوقود، وانتشر آلاف جندى لحراسة خطوط أنابيب ومستودعات الوقود فى البلاد فى حملة ضد سرقة الوقود الضخمة.

وتراقب المروحيات العصابات المنظمة التى تحفر صنابير غير شرعية فى مجارى تحت الأرض تحمل البنزين ووقود الديزل.

واستمرت الصفوف الطويلة أمام محطات الوقود فى مكسيكو سيتى والولايات المحيطة الجمعة فيما عانت شاحنات النقل للإمداد بالوقود بشكل طبيعى عبر خطوط الأنابيب، يفهم معظم المكسيكيين الحاجة للحملة على 3 مليارات دولار سنويا فى سرقات الوقود، لكن الصبر ينفد.



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود



الجيش المكسيكى يقود حملة مكبرة ضد سارقى الوقود