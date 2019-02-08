شكرى يبحث مع وزير خارجية الجابون تخصيص أراضى فى بلاده لإنشاء مزرعة أرز مشتركة

كتب ـ أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية "سامح شكرى" مع وزير خارجية الجابون "عبد الرزاق جى كامبوجو"، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية المنعقدة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 15 يناير إلى 8 فبراير الجارى، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكرى" استهل اللقاء بتقديم التهنئة لوزير خارجية الجابون بمناسبة توليه مهام منصبه فى يناير الماضى، مشيراً إلى تطلع مصر لمواصلة علاقات التعاون القائمة بالفعل بين البلدين، ودعم مصر المستمر للجابون قيادة وشعباً. كما أشاد الوزير "شكرى" بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور مطرد على جميع الأصعدة، والتى تكللت بزيارة رئيس الجمهورية فى أغسطس 2017، وهى الزيارة الأولى لرئيس مصرى إلى الجابون، مؤكداً على أهمية البناء على نتائج تلك الزيارات وأبرزها اتفاق التجارة الذى تم توقيعه بين البلدين.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أعرب عن أهمية النظر في عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، فضلا عن أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع مصري للأخشاب بالمنطقة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال تخصيص أراضى فى الجابون لإنشاء مزرعة مشتركة لزراعة الأرز. كما أكد "شكرى" على اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء في الجابون فى مجال بناء القدرات، وذلك من خلال الدورات التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الجابونية في مختلف التخصصات.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح "حافظ" أن وزير الخارجية أكد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية بين البلدين، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى الذي ستتولى مصر رئاسته خلال عام 2019، والذي يتزامن مع ترؤس الجابون للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، مشيراً فى هذا الإطار إلى أهمية العمل الأفريقى المشترك ودعم الاتحاد الافريقي في إحلال السلم والأمن بالقارة، وتوحيد الرؤى والمواقف، بما يصب فى مصلحة الدول الأفريقية.